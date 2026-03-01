Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Roma-Juve, tensione Mancini: sfogo contro i compagni dopo il 3-3

Clima teso al termine del match giocato all’Olimpico. Poco prima anche Gasperini furioso…
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Il pareggio subito nel finale ha lasciato tanto nervosismo in casa Roma. Al termine del 3-3 contro la Juve, Gianluca Mancini si è reso protagonista di un evidente momento di tensione, sfogando tutta la sua frustrazione al fischio finale. Uscendo dal campo, il difensore giallorosso ha scagliato a terra la maschera protettiva, gesto che ha fotografato perfettamente la tensione accumulata negli ultimi minuti di gara. Nel mirino di Mancini è finita soprattutto la gestione del finale da parte della squadra, ritenuta non all’altezza in un momento chiave del match. Un nervosismo che, in realtà, covava già da qualche minuto.

Mancini arrabbiato. Ma Gasperini poco prima…

Come riporta Dazn, in occasione del gol di Boga, Gasperini si era infuriato proprio con il centrale, urlandogli chiaramente: “Mancio, era colpa tua”. Parole che non sono rimaste senza risposta. Mancini, visibilmente contrariato, ha immediatamente scaricato la responsabilità su Celik, accusandolo di non aver comunicato a dovere: “Dovevi chiamarmelo, parlami!”. Nel confronto è intervenuto anche Koné, che ha preso le difese del terzino turco, cercando di smorzare la tensione tra i due compagni.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

