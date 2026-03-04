Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz? Quel peso dei 25 milioni…

Che fine ha fatto Vaz? La mezz’ora giocata nel mese di febbraio, i 180 minuti consecutivi in panchina tra Cremonese e Juve e quel rimprovero di Gasperini per un atteggiamento non gradito durante il test contro la Lodigiani hanno inevitabilmente acceso i riflettori sul ragazzo rimasto dietro le quinte. Tra gli acquisti del mercato invernale, il francese è quello che ha giocato meno nonostante sia arrivato per primo.