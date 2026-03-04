Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz? Quel peso dei 25 milioni…
Che fine ha fatto Vaz? La mezz’ora giocata nel mese di febbraio, i 180 minuti consecutivi in panchina tra Cremonese e Juve e quel rimprovero di Gasperini per un atteggiamento non gradito durante il test contro la Lodigiani hanno inevitabilmente acceso i riflettori sul ragazzo rimasto dietro le quinte. Tra gli acquisti del mercato invernale, il francese è quello che ha giocato meno nonostante sia arrivato per primo.
Il peso su Vaz
E già il 13 gennaio, mentre la trattativa Malen era appena partita, Venturino giocava ancora al Genoa e il trasferimento di Zaragoza non risultava nei piani, Robinio, atterrato a Ciampino quel pomeriggio, già poteva assistere dal vivo alla sfida di Coppa Italia contro il Torino. L’ambientamento di un diciottenne al primo trasferimento all’estero, ovviamente, richiede tempistiche e cure particolari. E questo Gasp lo ha sempre saputo. I 25 milioni spesi per prelevarlo dal Marsiglia, però, rappresentano una cifra corposa che inevitabilmente alza l’asticella delle aspettative. È un peso col quale Vaz dovrà imparare a convivere il prima possibile.