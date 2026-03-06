Dybala, oggi la verità: intervento in artroscopia per capire cosa ha il ginocchio

Le cose non vanno bene, la speranza è che non vadano malissimo. Oggi Paulo Dybala sarà sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio per capirne le condizioni. Dopo tante ecografie e risonanze, tre solo negli ultimi giorni, visto che il dolore non passa, dopo un ultimo consulto ieri sera si è deciso di intervenire per - banalmente - capire dall'interno cosa abbia il giocatore. Sarà una giornata di attesa. La speranza della Roma è che la cosa si risolva in tempi relativamente rapidi e Paulo possa tornare per il finale di stagione. Lui, da poco diventato papà, spera che il dolore passi e che dall'operazione di oggi arrivino risposte definitive. In ogni caso, Dybala dovrebbe restare fermo due o tre settimane e tornare ad aprile, dopo la sosta per le nazionali.