Gasperini e le bellissime parole prima di Genoa-Roma: "Sono legato al Ferraris perché..."

ROMA - Non sarà solo Daniele De Rossi ad affrontare il suo passato nella sfida di campionato tra Genoa e Roma in programma domenica (8 marzo, ore 18) allo stadio 'Ferraris'. I panni dell'ex li indosserà infatti anche il suo collega Gian Piero Gasperini, ora tecnico giallorosso ma già protagonista sulla panchina dei rossoblù dal 2006 al 2010 e poi dal 2013 al 2016, prima dell'epopea vissuta poi alla guida dell'Atalanta.

Le parole di Gasperini prima di Genoa-Roma

Un ambiente, quello genoano, al quale Gasperini è rimasto molto legato. "Ogni volta che torno l'emozione si rinnova" ha detto il tecnico della Roma in un'intervista a 'Il Secolo XIX', ricordando poi l'applauso che gli riservarono i tifosi rossoblù la prima volta che si presentò a Marassi da avversario da allenatore del Palermo: "Mi emozionò e mi commosse. Lo metto tra le più grandi soddisfazioni dell amia carriera". Complimenti poi a De Rossi e al suo Genoa ("Mi piace vederlo giocare"), con l'augurio che riesca a raggiungere la salvezza così come la sua Roma ad entrare in Champions League: "Per me sarebbe una doppia gioia".