sabato 7 marzo 2026
Retroscena Malen, la spesa a Roma tra i tifosi e le cene con Rensch

Retroscena Malen, la spesa a Roma tra i tifosi e le cene con Rensch

L'attaccante ha conquistato i tifosi: con i gol e con i sorrisi fuori dal campo
Jacopo Aliprandi
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - C’è chi conquista la città con i gol e chi lo fa con un sorriso. Malen sembra aver scelto entrambe le strade. Perché il suo impatto con la Roma - e con Roma - è stato immediato, potente, quasi cinematografico. Sul campo corre e segna, fuori si immerge nella vita della città con la naturalezza di chi sembra qui da sempre. E così, mentre i tifosi iniziano ad assaporare il suo talento, sui social è già diventato virale un episodio che racconta molto del suo carattere. Un semplice pomeriggio qualunque nel quartiere Eur, dentro un supermercato. Tra gli scaffali del reparto carni, con il carrello della spesa accanto. Un tifoso lo riconosce, scatta un selfie. E Malen? Sorride, si ferma, si concede allo scatto come se fosse la cosa più naturale del mondo. L’immagine fa il giro della rete in poche ore. Perché non racconta solo un calciatore che fa la spesa.

Racconta un giocatore che ha già iniziato a vivere la città, a respirarne il ritmo, a lasciarsi travolgere dalla passione giallorossa anche lontano dal campo. Malen, del resto, non si nasconde. Disponibile, curioso, presente. Tra le foto con i tifosi nel centro commerciale e gli incontri per strada, l’attaccante olandese sembra aver già capito il segreto di Roma: qui il calcio è ovunque, nei bar, nei quartieri, tra la gente. E poi c’è un compagno di viaggio speciale in questa fase di ambientamento: il connazionale Rensch. Amico, guida, punto di riferimento. È lui che lo ha aiutato a inserirsi nei primi giorni, tra allenamenti e vita quotidiana. I due spesso si vedono insieme lontano dai riflettori, a passeggiare, a godersi il sole e l’aria aperta tra la capitale e il mare di Ostia. Un modo semplice, genuino, per sentirsi a casa.

Tutte le news di Roma

