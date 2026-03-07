Retroscena Malen, la spesa a Roma tra i tifosi e le cene con Rensch

ROMA - C’è chi conquista la città con i gol e chi lo fa con un sorriso. Malen sembra aver scelto entrambe le strade. Perché il suo impatto con la Roma - e con Roma - è stato immediato, potente, quasi cinematografico. Sul campo corre e segna, fuori si immerge nella vita della città con la naturalezza di chi sembra qui da sempre. E così, mentre i tifosi iniziano ad assaporare il suo talento, sui social è già diventato virale un episodio che racconta molto del suo carattere. Un semplice pomeriggio qualunque nel quartiere Eur, dentro un supermercato. Tra gli scaffali del reparto carni, con il carrello della spesa accanto. Un tifoso lo riconosce, scatta un selfie. E Malen? Sorride, si ferma, si concede allo scatto come se fosse la cosa più naturale del mondo. L’immagine fa il giro della rete in poche ore. Perché non racconta solo un calciatore che fa la spesa.