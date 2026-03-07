L'ex Roma Riise commuove i social: porta la bara del padre sulle note di You'll never walk alone

Una scena toccante, che ha colpito e commosso i tifosi sul web. L'ex terzino della Roma John Arne Riise è stato colpito da un tremendo lutto: la scomparsa del padre. “Distrutto. Triste. Devastato. Oggi il mio fantastico papà se n’è andato… Il cancro me l’ha portato via in fretta”, aveva scritto l’ex giallorosso sui social nei giorni scorsi, postando un'immagine significativa: le sue mani che stringevano quelle del genitore in ospedale.