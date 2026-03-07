Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
L'ex Roma Riise commuove i social: porta la bara del padre sulle note di You'll never walk alone

Il norvegese, che ha vestito la maglia giallorossa, ha commosso i tifosi sul web
1 min
Una scena toccante, che ha colpito e commosso i tifosi sul web. L'ex terzino della Roma John Arne Riise è stato colpito da un tremendo lutto: la scomparsa del padre. “Distrutto. Triste. Devastato. Oggi il mio fantastico papà se n’è andato… Il cancro me l’ha portato via in fretta”, aveva scritto l’ex giallorosso sui social nei giorni scorsi, postando un'immagine significativa: le sue mani che stringevano quelle del genitore in ospedale.

Riise, il video che commuove il web

“La persona più gentile che abbia mai conosciuto. Ti amo papà, mi mancherai. Mi prenderò cura della famiglia per te”, aveva aggiunto Riise, che ha accompagnato il padre nel suo ultimo viaggio, prendendo la bara sulle spalle sulle note di You'll never walk alone. Un video che ha fatto il giro del web, commuovendo i tifosi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

