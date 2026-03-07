Dybala e i poveri esseri

Gli stessi che gli chiedevano le foto per i figli e mandavano video pregandolo di non andare in Arabia oggi lo distruggono sui social e alla radio, dandogli quando va bene del "finito". Un classico dei poveri esseri. Ho accompagnato tutta la carriera di un fenomeno senza le ginocchia, una festa interrottasi più volte, quella di Roberto Baggio in campo. Per questo mi piacerebbe rivedere Paulo ancora un anno in questa povera serie A, se una volta recuperato si accontentasse economicamente. È un piccolo sogno di appassionato, di chi ama il calcio tecnico, quello di pochissimi ormai.