Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dybala e i poveri esseri© BARTOLETTI

Dybala e i poveri esseri

Il post Instagram del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Gli stessi che gli chiedevano le foto per i figli e mandavano video pregandolo di non andare in Arabia oggi lo distruggono sui social e alla radio, dandogli quando va bene del "finito". Un classico dei poveri esseri. Ho accompagnato tutta la carriera di un fenomeno senza le ginocchia, una festa interrottasi più volte, quella di Roberto Baggio in campo. Per questo mi piacerebbe rivedere Paulo ancora un anno in questa povera serie A, se una volta recuperato si accontentasse economicamente. È un piccolo sogno di appassionato, di chi ama il calcio tecnico, quello di pochissimi ormai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Cosa succederà adesso tra Dybala e la RomaIl riscatto di Malen è solo una formalità

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS