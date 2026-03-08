Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, Gasp sceglie Venturino: il dato incredibile sul classe 2006

Contro il Genoa seconda presenza da titolare in carriera per il giovane giallorosso: la prima volta...
Giorgio Marota
1 min
TagsGasperiniVenturinoGenoa
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A GENOVA - E così debutta  dall’inizio Venturino. A Genova, la sua città. A Marassi, il luogo che da bambino sognava e da ragazzo ha cominciato a chiamare casa. Gasperini maturava l’idea di lanciare l’attaccante esterno arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto da dopo la sfida contro la Cremonese, quando il suo ingresso in campo lo aveva parecchio convinto. La panchina con la Juve, dopo qualche prova tattica in settimana in cui l’ex Genoa si era mosso accanto a Pellegrini, non è stata la bocciatura che molti si aspettavano.

 

 

Seconda da titolare in carriera per Venturino

La sfida di oggi pomeriggio al Ferraris sarà per il classe 2006 solo la seconda da titolare in carriera dopo quella del 24 maggio 2025 a Bologna, proprio con la maglia del Genoa. Era l’ultima di campionato e segnò due gol. Mai debutto fu più fortunato. Se fosse un segno premonitore, descriverebbe un destino niente male anche per la Roma di Gasp.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, gli infortuni degli attaccanti diventano un casoGasperini nettissimo: "Basta pensare alla Juve"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS