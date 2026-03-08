Roma, Gasp sceglie Venturino: il dato incredibile sul classe 2006
INVIATO A GENOVA - E così debutta dall’inizio Venturino. A Genova, la sua città. A Marassi, il luogo che da bambino sognava e da ragazzo ha cominciato a chiamare casa. Gasperini maturava l’idea di lanciare l’attaccante esterno arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto da dopo la sfida contro la Cremonese, quando il suo ingresso in campo lo aveva parecchio convinto. La panchina con la Juve, dopo qualche prova tattica in settimana in cui l’ex Genoa si era mosso accanto a Pellegrini, non è stata la bocciatura che molti si aspettavano.
Seconda da titolare in carriera per Venturino
La sfida di oggi pomeriggio al Ferraris sarà per il classe 2006 solo la seconda da titolare in carriera dopo quella del 24 maggio 2025 a Bologna, proprio con la maglia del Genoa. Era l’ultima di campionato e segnò due gol. Mai debutto fu più fortunato. Se fosse un segno premonitore, descriverebbe un destino niente male anche per la Roma di Gasp.