Roma, Gasp sceglie Venturino: il dato incredibile sul classe 2006

INVIATO A GENOVA - E così debutta dall’inizio Venturino. A Genova, la sua città. A Marassi, il luogo che da bambino sognava e da ragazzo ha cominciato a chiamare casa. Gasperini maturava l’idea di lanciare l’attaccante esterno arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto da dopo la sfida contro la Cremonese, quando il suo ingresso in campo lo aveva parecchio convinto. La panchina con la Juve, dopo qualche prova tattica in settimana in cui l’ex Genoa si era mosso accanto a Pellegrini, non è stata la bocciatura che molti si aspettavano.