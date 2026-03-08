De Rossi non ci sta e difende Pellegrini dagli attacchi dei tifosi: "Come tutti i romani viene criticato ma..."
Il tecnico del Genoa in conferenza stampa prende le difese del giallorosso, preso di mira dai tifosi dopo il fallo da rigore in Genoa-Roma: "Non li alleno più ma sono miei amici. Fra un po' di tempo ci diremo: 'Hai visto quanto stavamo bene quando c'era Lorenzo?'"
INVIATO A GENOVA - Gli amici non si dimenticano, soprattutto nei momenti di difficoltà. A fine partita Daniele De Rossi, dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma e interrogato sulle prestazioni altalenanti di Pellegrini, a Genova il peggiore in campo dei giallorossi, ha parlato così dell'ex compagno di squadra che poi ha anche allenato nella sua avventura da tecnico giallorosso. "Ho visto i suoi numeri e ha superato me e altri giocatori come assist - le parole del tecnico del Genoa -. Come tutti i romani a Roma vengono criticati ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini? Come stavamo bene quando c'era Pellegrini?!'. Siamo un po' borbottoni, loro non sono più miei giocatori ma sono amici. Posso dire che sta facendo la storia della Roma".