Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il pomeriggio di De Rossi, batte la Roma e non sorride mai in campo: dall'abbraccio con El Shaarawy al saluto a Gasperini

De Rossi non ci sta e difende Pellegrini dagli attacchi dei tifosi: "Come tutti i romani viene criticato ma..." 

Il tecnico del Genoa in conferenza stampa prende le difese del giallorosso, preso di mira dai tifosi dopo il fallo da rigore in Genoa-Roma: "Non li alleno più ma sono miei amici. Fra un po' di tempo ci diremo: 'Hai visto quanto stavamo bene quando c'era Lorenzo?'"
Giorgio Marota
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
INVIATO A GENOVA - Gli amici non si dimenticano, soprattutto nei momenti di difficoltà. A fine partita Daniele De Rossi, dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma e interrogato sulle prestazioni altalenanti di Pellegrini, a Genova il peggiore in campo dei giallorossi, ha parlato così dell'ex compagno di squadra che poi ha anche allenato nella sua avventura da tecnico giallorosso. "Ho visto i suoi numeri e ha superato me e altri giocatori come assist - le parole del tecnico del Genoa -. Come tutti i romani a Roma vengono criticati ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini? Come stavamo bene quando c'era Pellegrini?!'. Siamo un po' borbottoni, loro non sono più miei giocatori ma sono amici. Posso dire che sta facendo la storia della Roma".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma ko a GenovaIl pomeriggio speciale di De Rossi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS