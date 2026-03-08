De Rossi non ci sta e difende Pellegrini dagli attacchi dei tifosi: "Come tutti i romani viene criticato ma..."

Il tecnico del Genoa in conferenza stampa prende le difese del giallorosso, preso di mira dai tifosi dopo il fallo da rigore in Genoa-Roma: "Non li alleno più ma sono miei amici. Fra un po' di tempo ci diremo: 'Hai visto quanto stavamo bene quando c'era Lorenzo?'"