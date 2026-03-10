Corriere dello Sport.it
Roma, il rientro di Totti è più vicino: il suo ruolo e il tipo di contratto

L'ex capitano e la società giallorossa non sono mai stati così vicini: tutti i dettagli
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsTottiRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - La Roma e Totti non sono mai stati così vicini. I contatti tra il club e la sua bandiera si sono intensificati nelle ultime settimane: Francesco non è mai stato così vicino al ritorno alla Roma. Non da direttore tecnico, ma con un ruolo che, a partire dal centenario, sarà contrattualmente simile a quello di Ranieri. Questo implica che non ci saranno problemi tra gli sponsor privati di Totti e quelli della Roma. Le settimane di incontri e dialoghi tra la dirigenza e Francesco hanno costruito una base solida, un terreno comune che difficilmente verrà abbandonato proprio sul rettilineo finale. C’è molta attesa per il ritorno di Totti come uomo immagine, non solo in Italia. Sono decine le opportunità che si possono aprire con la sua sola presenza anche all’estero: diffondere il marchio Roma insieme al marchio Totti è un’opportunità enorme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

