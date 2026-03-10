Il riscaldamento di Robinio Vaz e Ziolkowski a Genoa fa discutere: quelle risatine che non sono piaciute

Il contesto è sempre in grado di stravolgere il quadro interpretativo. Si tratta di una dinamica umana, prima ancora che calcistica. Così la scena osservata durante l’intervallo di Genoa-Roma, di per sé giocosa se non addirittura tenera, si è rivelata sorprendentemente fuori luogo. Robinio Vaz e Jan Ziolkowski, chiamati dallo staff a riscaldarsi, anziché imitare Cristante, che con la lingua di fuori mimava scatti e movimenti come fosse già in ritmo partita, si sono messi a scherzare un po’ troppo: qualche pacca sulle spalle, sorrisi complici che sfociavano in risatine e, più in generale, un atteggiamento che agli uomini di Gasp non dev’essere piaciuto. Il capitano della Roma è subentrato immediatamente alla ripresa e, dopo di lui, si sono alzati dalla panchina El Aynaoui e Ghilardi (con i centrocampisti Bryan e Neil Gasp ha provato a rinforzare l’attacco per mancanza di alternative), mentre Vaz, nonostante la situazione disperata, è stato gettato nella mischia soltanto a 5 minuti dalla fine proprio insieme a Ziolkowski. Il siparietto del Ferraris non ha generato nessun caso particolare, eppure conferma in un certo senso la distanza di mentalità tra i senatori del gruppo e i ragazzi più giovani. Quando Gasperini parla di progetto che prevede una rosa di 15-16 big pronti all’uso - gente alla Cristante, ma anche alla Malen per intenderci - e di altri talenti ai quali verrà chiesto di crescere alle spalle dei giganti, si riferisce proprio a questo assortimento necessario per un club che vuole vincere restando nell’orbita della sostenibilità. Inserire repentinamente gli under, pur con grandi doti come Ziolkowski e Vaz, non è scontato in un contesto ambizioso e competitivo.