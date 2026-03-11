Totti-Roma, l'intesa passa ai dettagli: quando sarà annunciato e diventerà operativo

ROMA - "Pronti per accogliere il nostro re!", "Era ora, capitano!". Sono solo alcuni dei messaggi che i tifosi, sui social, stanno dedicando a Totti, ormai prossimo al ritorno in giallorosso con un ruolo dirigenziale a metà tra la figura di consulenza del club e l’uomo-immagine per le iniziative commerciali. Francesco ha lasciato la Roma a giugno del 2019, lamentando una scarsa considerazione da parte dell’ex presidente Pallotta. Con Friedkin è stato invece amore a prima vista, anche se il lungo corteggiamento si è concluso soltanto 5 anni e mezzo dopo l’insediamento di Dan a Trigoria. Francesco diventerebbe una sorta di consigliere in stile Ibrahimovic al Milan, con un inquadramento contrattuale simile a quello di Ranieri. Non farà il direttore tecnico e non entrerà direttamente neppure nelle dinamiche della direzione sportiva, però idealmente rappresenterà l’anello di congiunzione tra la società, Gasperini e il vivaio. Entro la fine di marzo sarà annunciato, con operatività a partire dal prossimo anno.