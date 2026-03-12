Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Roma, per Konè niente Bologna: problema muscolare, quanto starà fuori

Il francese da ieri aveva un problema fisico, il provino di stamattina ha decretato che non ci sarà
Chiara Zucchelli
1 min
Altro problema fisico per la Roma di Gasperini. Manu Koné non farà parte dei giocatori che stasera scenderanno in campo al Dall’Ara contro il Bologna per l’andata degli ottavi di Europa League. Koné ha accusato un problema fisico di natura muscolare ieri, anche perché dopo Genova era apparso piuttosto provato, stamattina ha sostenuto un provino che ha confermato il fastidio.

Infortunio Koné, quanto starà fuori e quali partite può saltare

Domani sosterrà gli esami, la speranza della Roma è che salti al massimo queste due partite (Bologna e Como) e poi torni a disposizione di Gasperini. Stasera a centrocampo prevista la coppia El Aynaoui- Pisilli.

 

 

