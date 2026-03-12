Roma, per Konè niente Bologna: problema muscolare, quanto starà fuori

Altro problema fisico per la Roma di Gasperini. Manu Koné non farà parte dei giocatori che stasera scenderanno in campo al Dall’Ara contro il Bologna per l’andata degli ottavi di Europa League. Koné ha accusato un problema fisico di natura muscolare ieri, anche perché dopo Genova era apparso piuttosto provato, stamattina ha sostenuto un provino che ha confermato il fastidio.