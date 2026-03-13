La Roma presenta il nuovo main sponsor sulle maglie: quanto vale l'accordo triennale

La Roma ha appena annunciato il suo nuovo main sponsor, che debutterà sulla maglia giallorossa domenica a Como e che dovrebbe portare in cassa una cifra vicina ai 50 milioni di euro in tre stagioni complete più l’ultima parte di questa. “A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della prima squadra, segnando l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà che condividono il medesimo DNA, forgiato su passione, resilienza ed una costante ricerca dell’eccellenza”, si legge nella nota appena diramata dalla società. L’accordo, dopo quello siglato nei mesi scorsi con Wizz Air, rappresenta l’ennesimo importante passo nel percorso di crescita commerciale del club di Friedkin, mentre la piattaforma di livescore dedicata agli appassionati per la consultazione in tempo reale dei risultati sportivi e delle statistiche la collaborazione rappresenta “un punto di contatto autentico con il mondo del calcio e dello sport, come strumenti capaci di generare valore sociale, culturale e territoriale”.