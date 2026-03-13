La Roma presenta il nuovo main sponsor sulle maglie: quanto vale l'accordo triennale
La Roma ha appena annunciato il suo nuovo main sponsor, che debutterà sulla maglia giallorossa domenica a Como e che dovrebbe portare in cassa una cifra vicina ai 50 milioni di euro in tre stagioni complete più l’ultima parte di questa. “A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della prima squadra, segnando l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà che condividono il medesimo DNA, forgiato su passione, resilienza ed una costante ricerca dell’eccellenza”, si legge nella nota appena diramata dalla società. L’accordo, dopo quello siglato nei mesi scorsi con Wizz Air, rappresenta l’ennesimo importante passo nel percorso di crescita commerciale del club di Friedkin, mentre la piattaforma di livescore dedicata agli appassionati per la consultazione in tempo reale dei risultati sportivi e delle statistiche la collaborazione rappresenta “un punto di contatto autentico con il mondo del calcio e dello sport, come strumenti capaci di generare valore sociale, culturale e territoriale”.
Le parole di Ryan Friedkin
Il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, ha spiegato: “Condividiamo con Eurobet.live l’ambizione di sviluppare una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i tifosi su tutte le nostre piattaforme. Combinando la portata globale e la passione della nostra fanbase con l’esperienza di Eurobet.live nell’infotainment e nel mondo digital, siamo convinti che questa partnership creerà nuovi e innovativi modi per permettere ai tifosi di connettersi con il club”. “Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la AS Roma, uno dei club più iconici del calcio italiano ed europeo - ha aggiunto Andrea Faelli, amministratore delegato di Eurobet Italia - Questa partnership va ben oltre il perimetro di un accordo commerciale”. Non a caso, abbraccia infatti un progetto pluriennale che condurrà al centenario della Roma nel 1927 puntando il proprio orizzonte anche oltre.
A breve, nel corso dell’evento che si sta svolgendo al Salone delle Colonne di piazza Marconi, a Roma, interverranno anche il tecnico Gasperini, il senior advisor del club Claudio Ranieri e alcuni componenti della squadra reduce dal pareggio di Bologna in Europa League.