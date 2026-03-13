«Questo voto rappresenta una grande occasione di rigenerazione di un quadrante della città con undici ettari di verde finalmente accessibili. Una cosa ora non possibile tra accampamenti, piazze di spaccio di droga e prostituzione. Domani ci sarà un parco di sette ettari e undici ettari di piazze e verde. Scriviamo una pagina importante per lo sviluppo di Roma, non solo per lo stadio ma anche perché è un segnale di poter fare grandi investimenti nella città anche privati. E l’amministrazione ha dimostrato di essere veloce».

I tempi di realizzazione? «Il voto ha chiuso l’iter autorizzatorio dell’amministrazione, ora si passa alla fase tecnica. Quindi la Conferenza dei Servizi decisoria che porterà via qualche mese perché all’interno ci sarà anche la valutazione dell’impatto ambientale. Chiusa la conferenza dei servizi si chiuderà anche l’iter e potranno cominciare i lavori. Io mio auspicio è che all’inizio del 2027 possa arrivare la posa della prima pietra».

Nuovo stadio della Roma, quando la prima partita

Calcio d’inizio? «Dipenderà anche i tempi della Roma. Questo stadio è nel dossier degli Europei 2032. A oggi stiamo rispettando la deadline che ci siamo posti con l’Uefa e il ministro Abodi». Il commissario degli stadi per l’Europeo aiuterà nella prossima fase? «Il commissario potrà aiutare e snellire le procedure e i tempi. Non credo che il Comune non sarà più protagonista perché la cabina di regia che il commissario gestirà vedrà tutte le istituzioni dentro e questo è positivo perché permetterà di affrontare tutti insieme eventuali criticità. Già ci sono state riunioni con il commissario che ha voluto incontrare Roma Capitale insieme alla Regione».

Stadio della Roma, cosa ha detto Gualtieri

Poco prima delle 14, è stata approvata la delibera. Un passo decisivo, quindi, fondamentale, storico per la Roma. Perché lo stadio di Pietralata è sempre meno un sogno e sempre più realtà. Un altro step è stato superato questa mattina quando in Aula la Giunta ha votato e dato l’okay definitivo al PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) del progetto Pietralata. Un passo avanti importantissimo e che permetterà di dare il via alla Conferenza dei Servizi decisoria in Regione. "Oggi è una giornata storica non solo per i tifosi ma per i romani. Non vediamo l'ora di vedere il progetto dello stadio della Roma realizzato. Roma avrà un impianto moderno e integrato nel tessuto urbano capace di dare nuovi spazi verdi alla città". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in assemblea capitolina durante la discussione sulla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) dello Stadio della As Roma nell'area di Pietralata. Gualtieri ha sottolineato che quello di oggi "è un passaggio decisivo in una "giornata di gioia. Lo stadio sarà magnifico, pronto ad animarsi con la passione dei tifosi romanisti e con gli Europei del 2032", ha aggiunto Gualteri che ha evidenziato che "15 ettari di spazi pubblici coperti saranno restituiti alla città". Il primo cittadino ha poi rimarcato l'importanza della metro nell'area di Pietralata e ha ringraziato "l'As Roma, il presidente Friedkin, per l'investimento cospicuo che porta nella nostra città una nuova infrastruttura sportiva senza gravare sulle finanze pubbliche. I costi di gestione e manutenzione saranno tutti a carico dell'As Roma". Nel suo intervento Gualtieri ha detto che "gli ex Presidenti Franco Sensi e Dino Viola sarebbero felici di questo passaggio".