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sabato 14 marzo 2026
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Roma, la solidità e il calcio rugby

Leggi il commento al momento della Roma alla vigilia della sfida di Como
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRomaComoGasperini
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

C'era una volta la miglior difesa d’Italia, anzi d”Europa. Gol al passivo con il contagocce, clean sheet a volontà, solidità a prova di crash test. Un reparto che per mesi è stato fondamentale, trainante, per il rendimento della Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini segna poco? No problem, basta un golletto per vincere la partita. Perché ci pensa il muro difensivo a blindare il risultato. Erano i tempi in cui si snocciolavano statistiche di quals

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