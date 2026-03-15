Dovbyk e la stagione finita, l'attaccante della Roma si infuria e risponde sui social: "Lasciateli scrivere..."

ROMA - Fermo da oltre due mesi per una lesione miotendinea alla coscia sinistra, Artem Dovbyk torna a farsi sentire sui social per fare una precisazione. L'attaccante della Roma non ha gradito le indiscrezioni di ieri, che parlavano di stagione finita per lui a causa del persistere del suo infortunio. Con un post sui social, Dovbyk ha dato la sua smentita: "Continuiamo a lavorare e lasciateli scrivere", il commento sprezzante dell'ucraino.