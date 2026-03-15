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Dovbyk e la stagione finita, l'attaccante della Roma si infuria e risponde sui social: "Lasciateli scrivere..."

Puntualizzazione nel calciatore ucraino, al lavoro in palestra dopo la lesione muscolare alla coscia sinistra: tutti i dettagli
2 min
TagsDovbykRomaInfortunio
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ROMA - Fermo da oltre due mesi per una lesione miotendinea alla coscia sinistra, Artem Dovbyk torna a farsi sentire sui social per fare una precisazione. L'attaccante della Roma non ha gradito le indiscrezioni di ieri, che parlavano di stagione finita per lui a causa del persistere del suo infortunio. Con un post sui social, Dovbyk ha dato la sua smentita: "Continuiamo a lavorare e lasciateli scrivere", il commento sprezzante dell'ucraino.

La foto in palestra

Il post è accompagnato da una foto dello stesso Dovbyk nella palestra del centro sportivo di Trigoria, quartier generale della Roma, dove il calciatore era impegnato in una seduta di allenamento individuale in vista del rientro in campo, che dovrebbe arrivare tra un mese o poco più. L'ultima apparizione sul terreno di gioco di Dovbyk risale al 6 gennaio scorso, in occasione della vittoria esterna per 2-0 della Roma sul Lecce. In quell'occasione peraltro l'attaccante ucraino, partito dalla panchina, segnò il raddoppio giallorosso dopo il primo gol firmato da Ferguson. 

 

 

 

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