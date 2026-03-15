Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tensione dopo Como-Roma, Gasperini non saluta Fabregas e Cesc non la prende benissimo: si infiammano le panchine

Il tecnico giallorosso, a dir poco furioso, è rientrato subito negli spogliatoi dopo il triplice fischio di Massa senza passare a salutare il collega spagnolo che non l'ha presa benissimo
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Como-Roma, quante scintille. Tensione al triplice fischio dell'arbitro Massa tra la panchina giallorossa e Fabregas: il motivo del battibecco è legato alla scelta di Gasperini, furioso dopo il ko per 2-1 arrivato con la squadra in dieci uomini, di recarsi subito negli spogliatoi senza passare per la tradizionale stretta di mano con il collega del Como. Una decisione che Cesc ha preso malissimo tanto da puntare il dito verso qualcuno della panchina della Roma, un gesto che ha scatenato la reazione di alcuni membri dello staff di Gasperini.

Gasperini e la rabbia dopo il rosso a Wesley

Una tensione scemata poco dopo e figlia di una tensione chiaramente percepibile durante tutto il corso del match ed esplosa dopo la scelta dell'arbitro Massa di sventolare il secondo giallo in faccia Wesley, una decisione che Gasperini (e non solo lui) ha preso malissimo. A stemperare gli animi è stato Hermoso che è andato subito da Fabregas per abbracciarlo e per provare a chiarirsi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La Roma è sesta in classifica, i tifosi la prendono a ridere dopo la sconfitta con il ComoFuria social contro Massa per l'espulsione a Wesley, tifosi della Roma increduli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS