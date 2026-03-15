Tensione dopo Como-Roma, Gasperini non saluta Fabregas e Cesc non la prende benissimo: si infiammano le panchine

Como-Roma , quante scintille. Tensione al triplice fischio dell'arbitro Massa tra la panchina giallorossa e Fabregas : il motivo del battibecco è legato alla scelta di Gasperini , furioso dopo il ko per 2-1 arrivato con la squadra in dieci uomini , di recarsi subito negli spogliatoi senza passare per la tradizionale stretta di mano con il collega del Como. Una decisione che Cesc ha preso malissimo tanto da puntare il dito verso qualcuno della panchina della Roma, un gesto che ha scatenato la reazione di alcuni membri dello staff di Gasperini .

Gasperini e la rabbia dopo il rosso a Wesley

Una tensione scemata poco dopo e figlia di una tensione chiaramente percepibile durante tutto il corso del match ed esplosa dopo la scelta dell'arbitro Massa di sventolare il secondo giallo in faccia Wesley, una decisione che Gasperini (e non solo lui) ha preso malissimo. A stemperare gli animi è stato Hermoso che è andato subito da Fabregas per abbracciarlo e per provare a chiarirsi.