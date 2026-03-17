Notte di paura per El Aynaoui: ladri in casa lo chiudono in una stanza. Portati via gioielli e Rolex

Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui , in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore , la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro , un Rolex del valore di 6 mila euro e delle borse griffate . Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile.

"Dovete stare zitti"

Il centrocampista ventiquattrenne e la sua famiglia sono stati sorpresi nel sonno, poi strattonati. "Dovete stare zitti", la minaccia della banda armata che ha poi rinchiuso tutti in una stanza prima di procedere al colpo che, in base alla dinamica e alla testimonianza del giocatore e della moglie, sarebbe stato studiato nel dettaglio da tempo. I sei erano tutti vestiti di nero con guanti e volti nascosti sotto un passamontagna. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della sezione antirapina della squadra Mobile, coordinati da Roberto Giuseppe Pititto, che adesso danno la caccia ai banditi. Le forze dell'ordine hanno raccolto le immagini della video sorveglianza presente nella zona dell'Infernetto.