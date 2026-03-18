Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Totti a Napoli nella notte, omaggio a Diego: "Il più forte di tutti"

Totti a Napoli nella notte, omaggio a Diego: "Il più forte di tutti"

Tra l'ex capitano della Roma e Maradona c'è sempre stato un grande rapporto. La leggenda giallorossa rende tributo al Pibe de Oro andando in visita al murale a lui dedicato
2 min
TagsTottiMaradona
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Nella notte tra 17 e 18 marzo, Francesco Totti ha reso omaggio a Diego Armando Maradona, leggenda del calcio e amico dell'ex capitano della Roma. Tra i due c'è sempre stato un buon rapporto, nonostante la 'rivalità' puramente calcistica. A testimoniare il rapporto tra i due, non solo l'omaggio dell'ex numero 10 giallorosso, ma anche i gesti, uno in particolare, quando Totti, durante una partita per la Pace all'Olimpico rifiutò la fascia di capitano, perché, secondo lui, era giusto che la indossasse Maradona.

Totti omaggia Maradona: "Il più grande di tutti"

Franceco Totti, ha pubblicato sui suoi social una foto carica di significato. Nella foto si può vedere il famosissimo murale dedicato a Diego Armando Maradona nei quartieri spagnoli di Napoli con una la scritta: "Il più grande di tutti". Ad accompagnare l'immagine anche una celebre canzone dedicata al Pibe de Oro: "Ho visto Maradona". Un omaggio da parte di Totti carico di significato e di rispetto, a conferma dell'amicizia tra i due. Totti che ha più volte ribadito quanto per lui Maradona fosse una leggenda e dopo aver rifiutato la fascia di capitano nella partita per la Pace nel 2016 si espresse così: "Maradona mi ha detto che ero il calciatore italiano più forte. Sono parole che non dimenticherò mai. Per me Maradona è- e sarà sempre- il calcio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS