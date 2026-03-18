Totti a Napoli nella notte, omaggio a Diego: "Il più forte di tutti"

Nella notte tra 17 e 18 marzo, Francesco Totti ha reso omaggio a Diego Armando Maradona , leggenda del calcio e amico dell'ex capitano della Roma. Tra i due c'è sempre stato un buon rapporto, nonostante la 'rivalità' puramente calcistica. A testimoniare il rapporto tra i due, non solo l'omaggio dell'ex numero 10 giallorosso , ma anche i gesti, uno in particolare, quando Totti, durante una partita per la Pace all'Olimpico rifiutò la fascia di capitano , perché, secondo lui, era giusto che la indossasse Maradona.

Totti omaggia Maradona: "Il più grande di tutti"

Franceco Totti, ha pubblicato sui suoi social una foto carica di significato. Nella foto si può vedere il famosissimo murale dedicato a Diego Armando Maradona nei quartieri spagnoli di Napoli con una la scritta: "Il più grande di tutti". Ad accompagnare l'immagine anche una celebre canzone dedicata al Pibe de Oro: "Ho visto Maradona". Un omaggio da parte di Totti carico di significato e di rispetto, a conferma dell'amicizia tra i due. Totti che ha più volte ribadito quanto per lui Maradona fosse una leggenda e dopo aver rifiutato la fascia di capitano nella partita per la Pace nel 2016 si espresse così: "Maradona mi ha detto che ero il calciatore italiano più forte. Sono parole che non dimenticherò mai. Per me Maradona è- e sarà sempre- il calcio".