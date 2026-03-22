Staff medico, poca chiarezza sul mercato, i rapporti Gasperini, Massara e Ranieri: tutto quello che succede nella Roma

Chissà se qualcuno ha davvero giocato un brutto scherzo. A Trigoria non è ancora aria da resa dei conti, dopotutto mancano 9 partite che possono condurre la Roma comunque in Champions - e sarebbe festa -, ma in questi mesi qualche rapporto rischia di essersi inceppato. Dicono sia sempre colpa della poca chiarezza. “Le incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre”, dice una famosa canzone, guarda caso dei Tiromancino. Sarebbe meglio affrontarle, prima di etichettare la crisi di marzo come un banale incidente di percorso. Tra le cose dette e sussurrate, quella in cui emerge forse in modo palese una certa diversità di vedute riguarda l’obiettivo stagionale. «Non stiamo chiedendo di andare in Champions, abbiamo un programma di tre anni», il mantra di Ranieri, l’ex allenatore ora senior advisor della proprietà . Una prospettiva che Gasp ha ribaltato così: «Sono io che in Champions voglio andarci. Per me non esiste altro. Io l’ho lasciata e mi manca molto non poterla giocare. Se qualcuno pensa di mettermi pressione si sbaglia». Anche i calciatori hanno sempre parlato in modo esplicito solo di questo obiettivo.

Roma, varie visioni all'interno del club

Abbassare l’asticella delle aspettative converrebbe in primis al tecnico... se il tecnico fosse uno che sfugge dalle ambizioni. Oggi sembra invece un’exit strategy più utile alla società, che in 5 anni e mezzo ha investito oltre 1 miliardo senza mai raggiungere la grande coppa e il paradiso dei ricavi. L’ultimo che ha giocato la Champions a Roma, nel 2018-19, resta Di Francesco, l’ex che oggi (ore 18) tornerà all’Olimpico con un Lecce assetato di punti salvezza. Nell’ultimo anno e mezzo Friedkin ha messo sul piatto più di 200 milioni per acquistare i giovani: sta costruendo una Roma più sostenibile e in linea con i parametri Uefa, abbattendo il monte ingaggi. L’atteggiamento sul mercato lo abbiamo descritto spesso: assenso totale ai colpi alla alla Vaz (25 milioni cash), accortezza (vuol dire prestiti con diritto di riscatto) nei confronti di chi supera una certa soglia d’età. A proposito di incomprensioni: se da una parte Gasperini è stato scelto proprio per valorizzare i talenti, dall’altra non ha certamente lasciato il progetto dell’Atalanta per sposarne uno in cui dovrà ricominciare a formare per realizzare poi delle plusvalenze. Quante volte GPG ha detto «non possiamo aspettarci che i più inesperti siano subito pronti», oppure «servono giocatori come Malen»? La sua idea è questa: «Vorrei un gruppo di 15-16 big e i giovani da far crescere alle loro spalle». È una prospettiva un po’ diversa da quella di una Roma U23 o quasi. Gli attriti col ds Massara sono stati diversi.

Roma, Gasperini non è contento: troppi in bilico

Gasp non è contento neppure della precarietà di certe situazioni. Tra calciatori che si avvicinano allo svincolo (Dybala, Pellegrini, ElSha e Celik) e prestiti (altri 4) sono 8 i calciatori con uno status provvisorio. «Non mi era mai capitato in carriera», ha detto. Esiste poi un tema medico: i pareri dei componenti dello staff sanitario sono stati spesso discordanti rispetto a quelli degli specialisti di fiducia dei Friedkin, tra tutti l’ortopedico Ahlbäumer. I calciatori che hanno recuperato in fretta, vedi Koné ed Hermoso, sono andati incontro a delle ricadute. Dybala, Ferguson e Dovbyk sono stati operati con notevole ritardo (rispettivamente a 40, a 43 e a 11 giorni dagli infortuni) a causa di terapie conservative poco lungimiranti. Anche la gestione della pubalgia di Soulé appare problematica: prima l’hanno spremuto (34 gare su 34) poi l’hanno fermato per un mese e mezzo. Si rifarà vivo dopo la sosta, quando la Roma intera spera possa tornare il sereno.