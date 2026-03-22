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Falcone, che dichiarazione per la Roma in sala stampa: “Non c’è Real Madrid per me, il mio sogno è…”

Il portiere del Lecce torna a ribadire la sua fede calcistica e continua a coltivare la speranza
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Ogni anno la stessa storia, per un sentimento che si rinnova e una speranza che continua a germogliare. Perché per Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, tornare a casa è sempre un tuffo al cuore e il sogno non svanisce, giocare all'Olimpico, nell'altra porta, quella della Roma. Con buona pace del Real Madrid.

"Il sogno è la Roma, non c'è Real Madrid che tenga"

Falcone non ha bisogno di rispondere diplomaticamente a chi gli chiede se abbia il pensiero di giocare un giorno nella Roma, perché lui non si è mai nascosto sotto questo punto di vista e può dunque permettersi di rispondere serenamente: "I tifosi leccesi sanno la mia fede e ogni volta mi augurano di esaudire il mio sogno: sono fantastici. C'è e ci sarà, per me il sogno della vita è giocare per la Roma, non c'è Real Madrid che tenga: me lo devo però meritare con la maglia del Lecce".

 

 

 

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