Falcone, che dichiarazione per la Roma in sala stampa: “Non c’è Real Madrid per me, il mio sogno è…”

Ogni anno la stessa storia, per un sentimento che si rinnova e una speranza che continua a germogliare. Perché per Wladimiro Falcone , portiere del Lecce , tornare a casa è sempre un tuffo al cuore e il sogno non svanisce, giocare all'Olimpico, nell'altra porta, quella della Roma . Con buona pace del Real Madrid .

"Il sogno è la Roma, non c'è Real Madrid che tenga"

Falcone non ha bisogno di rispondere diplomaticamente a chi gli chiede se abbia il pensiero di giocare un giorno nella Roma, perché lui non si è mai nascosto sotto questo punto di vista e può dunque permettersi di rispondere serenamente: "I tifosi leccesi sanno la mia fede e ogni volta mi augurano di esaudire il mio sogno: sono fantastici. C'è e ci sarà, per me il sogno della vita è giocare per la Roma, non c'è Real Madrid che tenga: me lo devo però meritare con la maglia del Lecce".