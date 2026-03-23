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lunedì 23 marzo 2026
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Roma, il fondo del barile© ANSA

Roma, il fondo del barile

Leggi il commento sulla vittoria dei giallorossi contro il Lecce
Mimmo Ferretti
1 min
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

C’era bisogno di vincere, e non soltanto per agganciare la Juventus al quinto posto e continuare a guardare da vicino il Como. C’era bisogno di vincere anche (o soprattutto?) per dare un segnale a sé stessi prima che al mondo esterno. Perché ci sono momenti in cui non si può (più) sbagliare e, in qualche modo, devi dimostrare di non essere finito. Evaporato. Sparito.  

C’era bisogno di vincere per non

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