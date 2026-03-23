Roma, il fondo del barile

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C’era bisogno di vincere, e non soltanto per agganciare la Juventus al quinto posto e continuare a guardare da vicino il Como. C’era bisogno di vincere anche (o soprattutto?) per dare un segnale a sé stessi prima che al mondo esterno. Perché ci sono momenti in cui non si può (più) sbagliare e, in qualche modo, devi dimostrare di non essere finito. Evaporato. Sparito.
C’era bisogno di vincere per non
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