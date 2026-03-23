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lunedì 23 marzo 2026
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Gasp all’assalto con i baby© ANSA

Gasp all’assalto con i baby

Leggi il commento sulle scelte del tecnico giallorosso
Guido D'Ubaldo
1 min
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

La Roma ha finito la partita contro il Lecce con tre attaccanti giovanissimi: Robinio Vaz, Antonio Arena e Lorenzo Venturino, 55 anni in tre. Per tornare a vincere Gasperini ha dovuto far ricorso alla panchina, mettendo dentro i tre ragazzini. Robinio Vaz ha realizzato il gol di un successo preziosissimo. Nelle prime apparizioni in giallorosso sembrava assolutamente fuori contesto. Sotto la guida di Gasperini è cresciuto tantissimo nelle ultime se

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