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Malen, la gioia più grande: arriva la quarta figlia con un regalo da record

La nascita della piccola Shiloh è senza dubbio uno dei gol più importanti della carriera dell'attaccante della Roma: le foto pubblicate dalla moglie Delisha
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Gioia immensa in casa Malen, dove papà Donyell e mamma Delisha hanno recentemente accolto la piccola Shiloh, nata lo scorso 23 febbraio. Ad annunciarlo è stata la stessa moglie dell'attaccante della Roma, attraverso una serie di foto pubblicate sul suo account Instagram ufficiale. "Il tuo è il papà più orgoglioso di sempre", ha scritto Delisha Malen, ringraziando anche il calciatore olandese per un regalo da record.

Malen, la gioia più grande: la nascita della quarta figlia e il regalo da record

Fiocco rosa per Malen. Con un messaggio sui suoi canali social ufficiali, mamma Delisha ha raccontato con un album fotografico gli ultimi giorni vissuti dalla famiglia del giocatore della Roma, che ha avuto modo di abbracciare la neonata Shiloh M'kai Sade. "I nostri ragazzi hanno la fortuna di avere una sorellina", ha scritto Delisha, attirando nei commenti tanti amici e molti tifosi giallorossi, che non hanno fatto mancare la loro vicinanza al centravanti fortemente voluto da Gasperini a gennaio. Per l'occasione, papà Donyell ha regalato alla piccola Shiloh una fede Cartier Love, dal valore ben oltre superiore ai mille euro.

 

 

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