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Ranieri riceverà il titolo di Cavaliere di Gran Croce: la data della cerimonia

Ennesimo prestigioso riconoscimento per il Senior Advisor della Roma, che si recherà a Cagliari per la più alta onorificenza dello Stato italiano
2 min
TagsRanieriRomaCavaliere di Gran Croce
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Claudio Ranieri continua a rappresentare un punto di riferimento per la Roma e per il calcio italiano. Per il Senior Advisor della famiglia Friedkin, è in arrivo l'ennesimo riconoscimento della sua gloriosa carriera, ma stavolta non sarà un semplice premio. Si tratta, infatti, del titolo di Cavaliere di Gran Croce, la più alta onorificenza dello Stato italiano.

Claudio Ranieri riceverà il titolo di Cavaliere di Gran Croce

Il giorno della Festa della Repubblica, Claudio Ranieri riceverà il titolo di Cavaliere di Gran Croce, il grado più elevato delle distinzioni onorifiche che concede lo Stato nella persona del Presidente Sergio Mattarella. Ad annunciarlo, in anteprima, è stato il giornalista Fabrizio Serra sul suo account Instagram ufficiale: "Il prossimo 2 giugno, Claudio Ranieri riceverà il titolo di Cavaliere di Gran Croce, la più alta onorificenza dello Stato italiano. L’onorificenza porta già la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia di consegna si svolgerà a Cagliari e Ranieri si è già detto disponibile a essere presente. Un riconoscimento meraviglioso, per un uomo di sport che ha lasciato il segno ben oltre il campo".

 

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