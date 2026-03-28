Totti con la Roma e Gattuso nel cuore: "33 anni fa ho realizzato il mio sogno. L'Italia farà una grande partita..."

Totti: "Con la Roma ho realizzato il mio sogno"

A margine dell'evento Totti, intercettato dai microfoni di Sportitalia, ha dichiarato: "Questa è una serata perfetta con grandissimi campioni. 33 anni fa ho realizzato il mio sogno di esordire con la Roma, la mia squadra del cuore, e ho avuto la fortuna di indossare questa maglia per tutto questo tempo, per 25 anni. Oggi sono 33 anni dal mio esordio, stiamo invecchiando... Stasera abbiamo giocato la partita scapoli contro ammogliati. No, no, scherzo! C’erano tanti grandi campioni, noi non capiamo più niente quando entriamo in campo. Oggi è il decimo anno, col 1º indoor a Roma, il 28 marzo. Era destino, casuale e ancora più bello. L'Italia? Abbiamo vinto il primo tempo, martedì andiamo in Bosnia in una gara difficile, da dentro o fuori. Rino saprà gestire l’emozione e la squadra farà una grande partita".