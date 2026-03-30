Infortunio Wesley, ora la Roma ha paura: saranno necessari altri esami

Gli esami che chiariranno l’entità dell’infortunio di Wesley con la nazionale brasiliana sono stati rimandati a oggi. L’esterno, secondo lo staff medico della Seleçao, è atterrato ieri nella Capitale dopo essersi infortunato durante l’amichevole giocata a Boston contro la Francia; dal Brasile hanno parlato esplicitamente di lesione alla coscia destra, ma i sanitari giallorossi sottoporranno comunque il calciatore a delle visite strumentali.