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lunedì 30 marzo 2026
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Infortunio Wesley, ora la Roma ha paura: saranno necessari altri esami

L'esterno brasiliano finisce ko in Nazionale e i giallorossi temono un lungo stop: attesa per scoprire l'entità del recupero
Giorgio Marota
1 min
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Gli esami che chiariranno l’entità dell’infortunio di Wesley con la nazionale brasiliana sono stati rimandati a oggi. L’esterno, secondo lo staff medico della Seleçao, è atterrato ieri nella Capitale dopo essersi infortunato durante l’amichevole giocata a Boston contro la Francia; dal Brasile hanno parlato esplicitamente di lesione alla coscia destra, ma i sanitari giallorossi sottoporranno comunque il calciatore a delle visite strumentali.

La buona notizia dalle nazionali

Una buona notizia dai ritiri delle nazionali però c’è per Gasp: Zeki Celik non sente più dolore al polpaccio e dopo aver saltato sia l’ultima partita prima della sosta (Roma-Lecce) che la semifinale playoff tra Turchia e Romania, il ct Montella potrà impiegarlo nella finale di domani contro il Kosovo che mette in palio un posto ai prossimi Mondiali. Nel frattempo, Matias Soulé continua ad allenarsi con il suo preparatore a scopo anche preventivo dopo essere rientrato in gruppo alla fine della scorsa settimana. L’argentino dovrà continuare a tenere sotto controllo la pubalgia; domani, alla ripresa, scenderà regolarmente sul campo centrale del Fulvio Bernardini.

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