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Dovbyk punta ad anticipare il rientro: quando può tornare in campo

Il centravanti ucraino non si arrende: la vera svolta è attesa nella terza settimana di aprile, quando si sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo
Lorenzo Scalia
1 min
TagsRomaoggiDovbyk
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ROMA - Dovbyk non si arrende. Dopo l’intervento al tendine e il rischio concreto di finire la stagione in largo anticipo, l’ucraino intravede uno spiraglio di luce. La vera svolta, però, è attesa nella terza settimana di aprile, quando si sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo. Se l’esame darà esito favorevole, l’attaccante potrà finalmente reintegrarsi in gruppo e provare a dare il suo contributo alla Roma nelle ultime gare di campionato. Ieri, tra l'altro, ha pubblicato sui social una foto del suo allenamento mattutino, svolto insieme alla moglie Yuliia. Dovbyk, quindi, potrebbe strappare una convocazione per la sfida interna contro la Fiorentina (3 maggio) o per la trasferta di Parma (10 maggio), comunque prima del derby di ritorno, in programma nella penultima giornata. Ovviamente non avrà i 90 minuti nelle gambe dopo aver passato più di tre mesi ai box. Il desiderio di Artem è quello di dare una mano a Gasperini, magari in corsa, come uomo in più da buttare nella mischia per centrare un posto in Champions League.

 

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