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martedì 31 marzo 2026
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La novità nella formazione della Roma: Gasperini sta pensando ad Angelino

Oggi la ripresa a Trigoria in attesa di tutti i nazionali. Il tecnico riflette sulle scelte
Giorgio Marota
2 min
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ROMA - A San Siro con Angeliño. Al momento è solo una suggestione, ma Gasperini qualche ragionamento in questa direzione sta cominciando a farlo. Con l’infortunio di Wesley, infatti, la Roma dovrà trovare un calciatore per la fascia sinistra, dove Tsimikas non è mai stato in prima fila, Rensch ha giocato da adattato e Angeliño è sempre rimasto a guardare a causa dei problemi di salute che lo hanno messo fuori gioco da ottobre a marzo. In questo lungo periodo di inattività lo spagnolo si è allenato per tanto tempo da solo, poi ha ritrovato pian piano il gruppo, ma complessivamente i minuti in campo sono stati appena 22, 15 dei quali contro il Lecce prima della sosta (altri 7 tra Celtic a dicembre e Panathinaikos a fine gennaio). 

La ripresa degli allenamenti: Gasperini riparte

Oggi, alla ripresa dopo tre giorni di riposo, Gasp non dovrà soltanto valutare le condizioni di Soulé e Hermoso, il primo in ripresa dopo lo stop per la pubalgia e il secondo leggermente sofferente per un problema al polpaccio, ma anche quelle di Angeliño che se darà garanzie nei cinque allenamenti che mancano all’apppuntamento con l’Inter potrebbe anche candidarsi per giocare a Pasqua. Sarebbe un ritorno dal 1’ in grande stile, proprio nel momento di maggior bisogno.  

 

 

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