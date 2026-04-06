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lunedì 6 aprile 2026
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Infortunio Mancini, come sta: Roma in ansia, rischia di perderlo in un momento cruciale

Contro l'Inter il difensore ha accusato un problema muscolare all'adduttore: sarà valutato nelle prossime ore
1 min
Roma

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È un problema muscolare all'adduttore destro ad aver fermato Gianluca Mancini all'intervallo del match perso dalla Roma a San Siro contro l'Inter per 5-2. Le condizioni del difensore centrale giallorosso saranno valutate nelle prossime ore, in vista del match di venerdì sera contro il Pisa all'Olimpico. La ripresa degli allenamenti della squadra di Gasperini è prevista stamattina.

Speranze Roma

La Roma spera che l'infortunio sia meno serio di quello che sembra perché toglierebbe una risorsa importante a Gasperini proprio nel reparto che in questo momento sta traballando di più. E ieri, dopo l'uscita di Mancini, la retroguardia giallorossa ha perso ancora di più solidità. In questo momento così delicato della stagione, che la squadra deve affrontare con una serie infinita di infortuni, l'auspicio di tutto l'ambiente giallorosso è che arrivi una buona notizia. 

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