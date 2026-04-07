Massara e il piano per cambiare tutto: mezza Roma ai saluti. La lista dei giocatori in bilico
La notte di Milano lascia scorie pesanti, quasi definitive. La caduta contro l’Inter è una fotografia impietosa dello stato attuale della Roma: una squadra che lotta, resiste, ma che oggi appare lontana dalle grandi. E da Trigoria, filtrano segnali chiari. La proprietà non si nasconde più. Serve una svolta, una rottura con il passato recente. Un intervento chirurgico sul “nucleo” della squadra.
I giocatori a rischio
E allora, inevitabilmente, si passa ai nomi. La lista dei possibili partenti è tutt’altro che marginale. Çelik ed El Shaarawy sono a fine corsa contrattuale, così come Pellegrini e Dybala, due simboli recenti ma oggi in bilico. Non è solo una questione tecnica, è anche economica, progettuale. Cristante ha il contratto in scadenza nel 2027 e negli ultimi mesi si è spesso parlato di una firma imminente del rinnovo di contratto (insieme a Mancini), ma fin qui la fumata bianca non è ancora arrivata. N’Dicka può diventare una pedina sacrificabile per generare plusvalenza, complice un rendimento troppo altalenante. E poi c’è Hermoso: un solo anno di contratto, 31 anni in arrivo, acciacchi frequenti e prestazioni che non sempre convincono. La serata di Milano è stata emblematica. E poi ci sono i giocatori che rientreranno dai prestiti come Tsimikas, Ferguson, Venturino e Zaragoza, più quelli che la Roma vorrebbe cedere se dovessero arrivare offerte: Rensch, Angeliño, Dovbyk. Impossibile mandare via tutti, Massara valuterà la situazione passo dopo passo.
Roma, gli infortuni
E poi c’è la questione campo. La fotografia più cruda è un’altra, ed è tutta tecnica: senza Wesley, Dybala, Koné, Mancini (lesione, arrivederci al Bologna) e Soulé (fuori condizione) la Roma é una squadra non all’altezza della corsa Champions. Un dato che pesa come un macigno e che ridimensiona qualsiasi ambizione. Gasperini ne è consapevole. Il suo calcio, intenso e verticale, non può prescindere dai migliori interpreti. Per inseguire la Champions e giocarsela negli scontri diretti serve continuità, qualità, profondità. E invece, da metà gennaio, il tecnico non ha mai potuto schierare l’undici ideale. Un handicap enorme, che spiega molto più di tante analisi tattiche.
Chi viaggia verso la conferma
Eppure, proprio Gasp, nel post gara, ha scelto una linea chiara, quasi controcorrente rispetto ai segnali societari: «Quello che bisogna fare per la prossima stagione è migliorare questo gruppo. Non ricostruirlo o abbatterlo, ma rinforzarlo». Parole pesate, che raccontano apparentemente due visioni diverse. Da una parte la necessità di cambiare profondamente, dall’altra la volontà di consolidare e migliorare. Il confronto sarà inevitabile, sempre che le parole pubbliche del tecnico coincidano con quanto espresso poi alla proprietà. Di certo il tecnico non avrebbe potuto dire altro sul gruppo a stagione in corso. Intanto, a fare da collante, ci pensa Massara, che prima della sfida aveva blindato l’allenatore senza mezzi termini: «Sapevamo di dover ricominciare un ciclo, siamo ripartiti con un allenatore che sta facendo delle ottime cose, siamo molto contenti. La sua permanenza è una certezza». È (quasi) tutto il resto invece a essere in discussione.
La notte di Milano lascia scorie pesanti, quasi definitive. La caduta contro l’Inter è una fotografia impietosa dello stato attuale della Roma: una squadra che lotta, resiste, ma che oggi appare lontana dalle grandi. E da Trigoria, filtrano segnali chiari. La proprietà non si nasconde più. Serve una svolta, una rottura con il passato recente. Un intervento chirurgico sul “nucleo” della squadra.
I giocatori a rischio
E allora, inevitabilmente, si passa ai nomi. La lista dei possibili partenti è tutt’altro che marginale. Çelik ed El Shaarawy sono a fine corsa contrattuale, così come Pellegrini e Dybala, due simboli recenti ma oggi in bilico. Non è solo una questione tecnica, è anche economica, progettuale. Cristante ha il contratto in scadenza nel 2027 e negli ultimi mesi si è spesso parlato di una firma imminente del rinnovo di contratto (insieme a Mancini), ma fin qui la fumata bianca non è ancora arrivata. N’Dicka può diventare una pedina sacrificabile per generare plusvalenza, complice un rendimento troppo altalenante. E poi c’è Hermoso: un solo anno di contratto, 31 anni in arrivo, acciacchi frequenti e prestazioni che non sempre convincono. La serata di Milano è stata emblematica. E poi ci sono i giocatori che rientreranno dai prestiti come Tsimikas, Ferguson, Venturino e Zaragoza, più quelli che la Roma vorrebbe cedere se dovessero arrivare offerte: Rensch, Angeliño, Dovbyk. Impossibile mandare via tutti, Massara valuterà la situazione passo dopo passo.
Roma, gli infortuni
E poi c’è la questione campo. La fotografia più cruda è un’altra, ed è tutta tecnica: senza Wesley, Dybala, Koné, Mancini (lesione, arrivederci al Bologna) e Soulé (fuori condizione) la Roma é una squadra non all’altezza della corsa Champions. Un dato che pesa come un macigno e che ridimensiona qualsiasi ambizione. Gasperini ne è consapevole. Il suo calcio, intenso e verticale, non può prescindere dai migliori interpreti. Per inseguire la Champions e giocarsela negli scontri diretti serve continuità, qualità, profondità. E invece, da metà gennaio, il tecnico non ha mai potuto schierare l’undici ideale. Un handicap enorme, che spiega molto più di tante analisi tattiche.