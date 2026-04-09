Rivoluzione Roma, Friedkin cambia: tre colpi per Gasperini

I tre colpi sul mercato

Poi verrà il mercato, quello vero. Quello che dovrà consegnare a Gasperini una squadra plasmata sulle sue idee. Subito tre mosse, chiare e mirate. La prima: un attaccante di sinistra di alto livello, quella pedina mai arrivata nelle ultime sessioni e diventata ormai una priorità assoluta. La seconda: un terzino sinistro naturale, per liberare Wesley e restituirlo alla sua corsia preferita, a destra. La terza: un centrocampista offensivo, capace di cucire il gioco ma anche di incidere avanti con qualità, inserimenti, assist e gol. Tre innesti, ma soprattutto tre segnali. Perché il mercato non sarà solo entrate, ma anche uscite. E qui la rivoluzione si farà sentire davvero: tanti elementi, tra comprimari e senatori, sono destinati a lasciare. Cambierà il nucleo, cambierà la leadership, cambierà l’anima della squadra se la società riuscirà a farlo. La Roma si prepara a voltare pagina. Non con un semplice aggiornamento, ma con una riscrittura completa del proprio Dna calcistico. Il processo è appena iniziato, ma la direzione è tracciata. E stavolta, almeno nelle intenzioni, non si torna indietro. La rivoluzione Friedkiniana è in atto. E promette di cambiare tutto.