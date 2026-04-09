Roma, tutti i rinnovi di contratto adesso sono in stand-by

I possibili addii a parametro zero

Perché in questo momento, a Trigoria, nulla è davvero deciso. E poi c’è il fronte più delicato, quello dei possibili addii a parametro zero. Dybala, Celik, El Shaarawy e Pellegrini: un destino comune ancora tutto da scrivere. Dal primo luglio potrebbero essere liberi, ma oggi il tema è stato volutamente accantonato. Se ne parlerà più avanti, quando (e se) il mare sarà meno agitato.