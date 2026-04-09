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Roma, il messaggio di Wesley: così lavora per anticipare il rientro

L'esterno giallorosso pubblica i social una frase motivazionale: punta ad anticipare il ritorno in campo
Giorgio Marota
1 min
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ROMA - «Scegli una paura al giorno e dimostra chi comanda». Wesley ha scelto questa frase motivazionale, pubblicata ieri sui social con abbinata un’immagine di un leone, per informare i suoi fan sui progressi della terapia alla quale si è sottoposto per guarire dalla lesione miotendinea del bicipite femorale destro. L’infortunio accusato il 27 marzo in nazionale durante l’amichevole tra Francia e Brasile non può ancora dirsi in via di guarigione, però le condizioni del terzino sono in netto miglioramento; al punto che il mese di stop previsto potrebbe accorciarsi a tre settimane.

Wesley punta al rientro 

Nel concreto, permettendogli di essere regolarmente in campo domenica 25 aprile a Bologna o, meglio ancora, sabato 18 nello scontro diretto dell’Olimpico contro l’Atalanta. Wesley vuole esserci a tutti i costi e bruciare le tappe per aiutare la squadra in questa delicata fase della stagione. I giorni persi, con la corsa Champions ancora nel vivo, equivalgono a punti lasciati per strada.

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