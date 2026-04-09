Roma, il messaggio di Wesley: così lavora per anticipare il rientro

ROMA - «Scegli una paura al giorno e dimostra chi comanda». Wesley ha scelto questa frase motivazionale, pubblicata ieri sui social con abbinata un’immagine di un leone, per informare i suoi fan sui progressi della terapia alla quale si è sottoposto per guarire dalla lesione miotendinea del bicipite femorale destro. L’infortunio accusato il 27 marzo in nazionale durante l’amichevole tra Francia e Brasile non può ancora dirsi in via di guarigione, però le condizioni del terzino sono in netto miglioramento; al punto che il mese di stop previsto potrebbe accorciarsi a tre settimane.