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Roma-Pisa, i convocati di Gasperini: fuori Mancini, ci sono due giovani della Primavera

Ecco la lista dei giocatori chiamati dal tecnico giallorosso per il match di venerdì sera contro i toscani
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La Serie A entra nel vivo e si prepara a vivere la 32ª giornata con la sfida tra Roma e Pisa. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Da notare soprattutto le tante assenze. Mancini non ce la fa: era uscito durante l’intervallo della sfida di San Siro contro l’Inter dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-1. Gli esami strumentali successivi hanno evidenziato una lesione all’adduttore. Chiamati in difesa Jacopo Mirra, classe 2006 e Mohamed Seck, anche lui del 2006.

Roma, i convocati per il Pisa

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar 

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Seck, Mirra, Ghilardi 

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli 

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

 

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