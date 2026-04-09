Roma-Pisa, i convocati di Gasperini: fuori Mancini, ci sono due giovani della Primavera

La Serie A entra nel vivo e si prepara a vivere la 32ª giornata con la sfida tra Roma e Pisa. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Da notare soprattutto le tante assenze. Mancini non ce la fa: era uscito durante l’intervallo della sfida di San Siro contro l’Inter dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-1. Gli esami strumentali successivi hanno evidenziato una lesione all’adduttore. Chiamati in difesa Jacopo Mirra, classe 2006 e Mohamed Seck, anche lui del 2006.