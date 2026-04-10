Roma, Gasperini apre il caso: su trenta arrivi in due anni giocano in sei

Gli acquisti fatti

I numeri, ancora una volta, danno forza al concetto. Trenta giocatori arrivati in due stagioni: diciassette nel 2024-2025, tredici in quella attuale. Un flusso continuo, quasi vorticoso, che però non ha prodotto un salto qualitativo diffuso. Anzi, l’elenco di chi non ha inciso è lungo e pesante: da Dovbyk a Le Feé, passando per Salah-Eddine, Dahl, Saud, Nelsson, Gourna-Douath e Hummels. Fino agli innesti più recenti - Ferguson, Zaragoza, Tsimikas, Bailey - ancora in cerca di una vera identità romanista. Nel frattempo, il club ha continuato a investire: 122,6 milioni in questa stagione (inclusi i riscatti di Ghilardi e Malen), 126,4 nella precedente. Senza considerare poi gli stipendi. Una continuità economica che però non ha trovato la stessa continuità tecnica se non proprio in questi 5 di Gasp: Malen, Wesley, Koné, Soulé e Hermoso, a cui si aggiunge anche Ghilardi. E allora il cambio di rotta diventa quasi inevitabile. Gasperini lo ha spiegato senza giri di parole: «Il target ideale sul mercato è Malen-Wesley. Però prima bisogna capire la strada, questo credo sia la cosa più importante». La strada, appunto. È tutta lì la chiave. Perché Roma non può più permettersi di sbagliare direzione, prima ancora che singoli acquisti. Serve una linea chiara, coerente, vincente.