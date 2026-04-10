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venerdì 10 aprile 2026
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L'assist di Gian Piero

Leggi il commento sulle ambizioni della Roma e sugli obiettivi di Gasperini in vista del mercato estivo
Mimmo Ferretti
1 min
TagsGasperiniRoma
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

Gian Piero Gasperini non molla. Anzi, rilancia a voce alta le ambizioni immediate sue e del suo gruppo (non della società, ha tenuto a precisare: senza polemica, però). E parla anche di futuro, certificando quale dovrà essere la strada da seguire per allestire una Roma migliore. E, per dirla con i Friedkin, competitiva. Gasp non ha messo da parte l’ipotesi di centrare il quarto posto, a patto - però - che sta

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