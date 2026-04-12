Tifosi della Roma spiazzati dalle parole di Ranieri: “Ora unitevi”

Nella città di Romolo e Remo e degli Oriazi e dei Curiazi, dualista per antonomasia e teatro di celebri scontri persino in campo artistico, dove l’epopea del Barocco romano fu possibile grazie alla faida tra il Bernini e il Borromini, ci si spacca da sempre con un certo orgoglio. Dividersi, da queste parti, appare talvolta una questione identitaria. Cosa volete che sia dunque il calcio, se non l’espressione moderna della tradizionale faziosità della Capitale? Qui tifi Roma o Lazio. Stai con Totti o con Spalletti. Pensi che Pellegrini sia il degno erede della lunga tradizione dei capitani oppure vuoi liberartene il prima possibile. Nella giornata in cui la resa dei conti di Trigoria è diventata di dominio pubblico, la questione più saggia l’hanno posta molti tifosi: «Ma perché proprio ora?». Della serie: c’era davvero bisogno, a pochi minuti da Roma-Pisa, la gara che avrebbe riavvicinato Gasp alla zona Champions, di gettare la benzina sul fuoco che divampava? Se lo chiedono in tanti, tutti abbastanza preoccupati per il futuro. «Sotterrate l’ascia e pensate al bene della Roma», il suggerimento saggio di un fan. I romanisti non smetteranno certamente adesso di amare Ranieri, però parecchi hanno contestato la decisione di aprire un fronte - che tanto nuovo non è, visto che le scosse si registrano da mesi - in questa fase. Gasperini con le parole sulla diversa visione del mercato e del futuro, Ranieri con quelle sulla possibilità di fare un passo indietro e sulla scelta condivisa sulle operazioni: il botta e risposta ha visto sullo sfondo il ds Massara, mai citato direttamente né dall’uno né dall’altro, ma comunque al centro dei discorsi.