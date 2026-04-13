Friedkin e quel silenzio assordante che lascia spazio a tanti dubbi: i possibili scenari

C ’è un silenzio che pesa più di mille parole. È quello dei Friedkin , sospeso da oltre 48 ore sopra Trigoria come una nube carica di elettricità, pronto a scaricare tensione su un ambiente già incandescente. Perché se è vero che il silenzio, a volte, è strategia, è altrettanto vero che in questo caso il silenzio sul caso Gasperini-Ranieri fa rumore. Proprio nel momento in cui servirebbe chiarezza, ecco il vuoto che si riempie inevitabilmente di interpretazioni, supposizioni, illazioni. La piazza giallorossa osserva, si divide, si interroga. Ma resta unita su un punto: il bene della Roma. È questo il filo rosso che attraversa ogni opinione, ogni dibattito, ogni schieramento. Perché qui non si tratta solo di scegliere da che parte stare, ma di capire quale direzione prenderà il club.

Roma, lo scenario nebuloso e il "silenzio assenso"

Nel frattempo, un dato è certo: c’è stato un contatto diretto tra Roma e Houston. Un passaggio chiave per riportare a Dan Friedkin, parola per parola, l’intervento di Ranieri alle emittenti televisive. Un’uscita che ha sorpreso nei tempi, ma probabilmente non nei contenuti. Perché il dialogo tra proprietà e senior advisor è quotidiano, costante. Ma un conto è condividere concetti, un altro è legittimare una linea così dura, così esposta, così pubblica. Ed è qui che il quadro si fa nebuloso. Perché mentre la proprietà tace, Gasperini sceglie la via del campo. Nessuna polemica, nessuna replica, solo concentrazione su un momento sportivamente delicatissimo. Una scelta che racconta molto, forse tutto, della sua posizione. Inevitabilmente però proprio Dan alimenta il dubbio del “silenzio assenso”. Un’interpretazione che può trasformare l’assenza di parole in un messaggio implicito.

Gasperini o Ranieri, dentro o fuori: la situazione

La domanda allora diventa inevitabile: com’è possibile che in meno di una settimana lo scenario si sia ribaltato? Dopo il ko con l’Inter, la proprietà aveva tracciato una linea chiara: stagione di transizione, niente ossessione Champions, fiducia in Gasperini e rivoluzione di una rosa da quinto-sesto posto. Una fotografia netta. Poi, quattro giorni dopo, il terremoto. Le dichiarazioni scomode di Gasp alla vigilia sui giovani, il progetto e il mercato. Poi il “Ranieri show”, le parole che hanno scosso l’ambiente e aperto uno scenario di rottura totale: «Se mi piacerà continuare, continuerò. Se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno. Amo la Roma, sono pronto a farmi da parte anche come senior advisor così come ho fatto da allenatore». Parole che tracciano una linea netta: o di qua o di là. Gasp o Ranieri. Una contrapposizione che irrompe nel momento meno opportuno, quando la stagione è ancora viva e il campo dovrebbe essere l’unico giudice.

I silenzi dentro Trigoria

E invece no. A parlare sono le dichiarazioni, i retroscena, i silenzi. E proprio quel silenzio dei Friedkin, oggi, è il più assordante di tutti. Quello che accompagna l’attesa, alimenta la tensione e lascia la Roma sospesa, in bilico tra presente e futuro. In attesa di una parola che, a questo punto, vale più di qualsiasi rivoluzione.