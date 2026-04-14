Gasperini e Ranieri si sono ignorati: cosa è successo durante il pranzo a Trigoria

Chissà chi dei due avrà bevuto dal calice amaro dopo giorni di rimorsi e mugugni. Uno dei tanti pranzi di Trigoria, fissato obbligatoriamente prima dell’allenamento di ieri, ha finito per catturare l’attenzione dell’ambiente romanista perché due dei commensali erano Ranieri e Gasperini, seduti a poche seggiole di distanza l’uno dall’altro dopo il botta e risposta scoppiettante di giovedì e venerdì. Non è dato sapere chi avrà passato il sale a chi, o se pur di non chiedere favori all’altro qualcuno avrà mangiato sciapido, ma di sicuro in seguito allo sfogo di Sir Claudio - quello sui «calciatori tutti scelti insieme al tecnico», sui «5-6 allenatori cercati in estate e tre non sono venuti» e sul «non sono il garante di nessuno e sono pronto a farmi da parte» - non c’è stato alcun confronto. L’allenatore, ferito dalle parole del senior advisor, lo ha strategicamente ignorato. Il dirigente, fermo sulle sue posizioni, da sempre convinto che queste rappresentino pure la visione della proprietà su capisaldi come il mercato, la condivisione d’intenti nelle scelte e il rispetto dei ruoli, non ha fatto a sua volta mosse concilianti che potessero favorire un chiarimento. La grande freddezza prosegue ed è alimentata dal silenzio di Dan Friedkin, ancora in America pure se qualcuno deve avergli suggerito di salire il prima possibile sul proprio aereo e fare un salto a Roma per vedere coi propri occhi come stanno davvero le cose.