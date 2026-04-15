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L’Olimpico si prepara alla volata Champions della Roma: i tifosi verso il 79° sold out consecutivo contro l’Atalanta

Il pubblico di fede giallorossa continua a rimanere vicino alla squadra di Gian Piero Gasperini: obiettivo quarto posto in questo rush finale
Giorgio Marota
2 min
TagsRomaStadio OlimpicoGasperini
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ROMA - L’Olimpico si prepara ad abbracciare la Roma e a soffiare alle sue spalle nella corsa alla Champions. Roma-Atalanta di sabato sera può essere l’occasione per il 79° sold out dell’era Friedkin. La sfida contro i nerazzurri, il passato recentissimo di Gasperini, può diventare infatti il crocevia per dare sostanza all’inseguimento a Juventus e Como, ma anche trasformarsi in un prezioso match point per estromettere la squadra di Palladino dai posti europei.

Roma, Olimpico da record: con l'Atalanta si va verso il 79° sold out dell'era Friedkin

Se il campionato finisse oggi, la Roma con il suo 6° posto sarebbe in Europa League se a vincere la Coppa Italia fossero Inter o Como, mentre retrocederebbe in Conference con un successo di Lazio o Atalanta. Ecco perché è importante guardare davanti ma anche preoccuparsi di chi rincorre. I tifosi hanno compreso l’importanza del momento, anche a causa delle note tensioni interne, e in queste ore hanno ricominciato ad acquistare i biglietti per la partita di sabato come fosse una finale. Quota 60 mila non è distante, nelle prossime ore è prevista un’altra decisa impennata.

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