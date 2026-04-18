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sabato 18 aprile 2026
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Il duro del pianto

Leggi il commento sulla tempesta di emozioni che ha travolto Gasperini alla vigilia di Roma-Atalanta
Massimiliano Gallo
1 min
TagsGasperiniRoma-Atalantacalcio
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

I tre minuti del Gasp. Una tempesta di emozioni troppo forte. E alla fine non ha retto. Gli sono venute le lacrime agli occhi. Il piemontese burbero che in giro per l’Italia e l’Europa ha litigato con tutti. Con i modi sbrigativi che sono diventati un tratto del personaggio. In campo e davanti ai microfoni. Non ha retto nemmeno lui a una domanda apparentemente innocua ma che in questa settimana turbolenta si è rivelata uno scoglio troppo alto. C’

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