I Friedkin e il baseball, la secca smentita della Roma

Niente di vero. Da Trigoria e dagli States arriva la secca smentita: il gruppo Friedkin non è interessato al baseball. L'indiscrezione era del Wall Street Journal: secondo il giornale americano i Friedkin sarebbero stati prossimi a entrare in un maxi affare per l’acquisto dei San Diego Padres. Niente di vero, arrivano secche e categoriche smentite dalla Roma. Friedkin non sarà tra gli investitori della squadra della Major League, nessun affare da 4 miliardi di dollari in ballo. Poi in futuro chissà: quello che non è vero è l'interesse per i San Diego Padres.