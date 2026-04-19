Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
I Friedkin e il baseball, la secca smentita della Roma© ANSA

I Friedkin e il baseball, la secca smentita della Roma

Da Trigoria e dagli States fanno sapere che l'indiscrezione del Wall Street Journal non è vera
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Niente di vero. Da Trigoria e dagli States arriva la secca smentita: il gruppo Friedkin non è interessato al baseball. L'indiscrezione era del Wall Street Journal: secondo il giornale americano i Friedkin sarebbero stati prossimi a entrare in un maxi affare per l’acquisto dei San Diego Padres. Niente di vero, arrivano secche e categoriche smentite dalla Roma. Friedkin non sarà tra gli investitori della squadra della Major League, nessun affare da 4 miliardi di dollari in ballo. Poi in futuro chissà: quello che non è vero è l'interesse per i San Diego Padres.

Friedkin e il baseball: fake news

Una fake news, quindi. Dan e Ryan Friedkin sono concentrati su Cannes, Everton e, ovviamente Roma, le squadre di calcio che gestiscono e che al momento rappresentano l'unico e concreto interesse sportivo del gruppo.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

E già, la Roma è una cosa seriaGasperini, il duro del pianto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS