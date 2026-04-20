Cafu e il consiglio alla Roma: "Tenga Gasperini, può riportare lo scudetto. Che male non vedere l'Italia al Mondiale"

Cafu è un fiume in piena e da Madrid, dove stasera presenzierà ai Laureus Awards in veste di ambassador, parla di tutto, dal calcio italiano, al Mondiale che vedrà ancora una volta l'Italia nel ruolo di semplice telespettatrice. L'inizio non può che essere sul suo passato, sulla Roma di Gasperini che rischia di restare ancora una volta fuori dalla Champions League. "I problemi ci sono in tutte le squadre ma il lavoro di Gasperini è stato buonissimo e non si può contestare. Speriamo che possa portare la Roma a vincere lo scudetto in un futuro prossimo. E sulla corsa Champions sono sicuro che i giallorossi sono ancora in corsa. Ci sono ancora delle buone possibilità di arrivare quarti in campionato". Cafu non si è poi tirato indietro quando si è trattato di commentare la discussione tra Gasperini e Ranieri : "Il calcio è così bello quando vedi le partite e ti diverti. Sinceramente non mi piacciono le polemiche, a me piace divertirmi, scherzare e giocare dentro il campo. Speriamo che questa polemica possa finire il più in fretta possibile per il bene della Roma perché, cavolo, entrambi gli interessati devono portare tranquillità alla squadra e ai giocatori e poi sono due uomini molto maturi".

Cafu dice la sua anche sull'ennesimo fallimento dell'Italia: "Sono molto amico di Gattuso e innamorato del calcio italiano e non è mai bello vedere l’Italia fuori da un Mondiale, figuriamoci vederlo per tre edizioni di fila. È vero che bisogna cambiare qualcosa nel sistema calcio italiano ma il vostro calcio ha delle potenzialità ancora grandissime. So che in questo momento è dura ma lo è anche per noi che non potremo vedere l'Italia in campo al Mondiale. La Serie A secondo me non ha una responsabilità in questo. Ho visto grandi squadre che stanno crescendo molto. La mentalità della Nazionale è diversa da quella di un campionato nazionale, cambia tutto. La Serie A per me non è colpevole di questa situazione".

L'amore verso Ancelotti e la previsione sul Mondiale

Il discorso si sposta poi sulle italiane che stentano anche in Europa: "Ragazzi, non è così facile arrivare in fondo alla Champions, eh! Io continuo a pensare che dopo questo Mondiale cambierà tanto nel calcio italiano e ripartirete più forti di prima. Serve un po' di ottimismo". Su Ancelotti solo parole d'amore: "Lui in lizza come prossimo ct dell'Italia? Ma no, in Brasile Carlo sta benissimo tra Rio, spiaggia e Carnevale. Lasciamolo in Brasile perché è un professionista molto competente che lavora tanto ed è una persona molto onesta. Se mi chiedete una previsione sul Mondiale io sono fiducioso per il mio Brasile anche se sarà difficile perché Argentina, Portogallo, Spagna e Francia sono molto forti. La pressione c’è ma è normale per il Brasile avere la pressione addosso. Vinicius? Lui è fortissimo ma deve solo pensare a giocare al calcio e divertirsi".

Cafu sul Milan e su Allegri

Chiusa sul Milan e su Allegri: "Se ha avuto chance di vincere lo scudetto quest'anno? L’Inter è stata fortissima ma il Milan lo vedo bene anche il prossimo anno. Speriamo che possa arrivare in Champions e possa investire tanto per migliorare una squadra già forte. Ricordiamoci sempre la storia che ha questo club...".