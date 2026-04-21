Sprint Dybala per un finale da leader: vuole meritarsi il rinnovo per il centenario 

La Roma vuole aggiungere un posto in più sul treno per Bologna, e non è un posto qualunque. Paulo Dybala è pronto a ripartire, a mettersi alle spalle una prima metà di 2026 fatta di frenate brusche, stop forzati e tanta amarezza sportiva. Non certo quella nella sua vita privata, diventata ancor più splendida dopo la nasciata della figlia Gia. Adesso parla il campo, ma prima ancora parlano i numeri. E raccontano una storia che sa di attesa, di pazienza, ma soprattutto di ritorno.

I numeri di Dybala

Novanta. Sono i giorni trascorsi dall’ultima apparizione, quella contro il Milan. È stata l’unica volta in cui Gasp è riuscito a schierare dal primo minuto il tridente dei sogni: Soulé, Dybala e Malen. Tre mesi dopo, quel disegno può finalmente tornare realtà. Ventuno sono le partite saltate da Paulo, proprio come il suo numero di maglia. Cinquanta invece i giorni passati dall’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro: un’operazione che ha finalmente eliminato l’infiammazione che lo tormentava da mesi, portando alla luce una lesione del menisco esterno rimasta nascosta troppo a lungo. Ora il Bologna diventa il simbolo della ripartenza. E di speranza. Settanta. Sono i giorni che lo separano dalle sue ultime 24 ore da romanista. Almeno per il momento. Né Argentina né Turchia: la Capitale resta il centro del suo mondo. Il progetto lo intriga, il riscatto lo ossessiona. Dybala è pronto a discutere un taglio importante dell’ingaggio, con bonus legati al rendimento. Un segnale chiaro, potente. Massara non esclude la permanenza, anzi la considera una leva strategica non solo per il campo. Nell’anno del centenario, Dybala è immagine, identità, attrazione. Lo sa il settore commerciale, lo sanno gli sponsor: la Joya è un simbolo, e i simboli servono per costruire il futuro.

Dybala, il piano per tornare

Ma prima c’è il presente e si chiama Bologna. Dybala accelera, spinge, forza i tempi con intelligenza. Vuole esserci sabato, vuole entrare nella ripresa, riassaporare il ritmo gara. Poi alzare il livello, fino a prendersi una maglia da titolare contro la Fiorentina il 4 maggio. Step by step, senza salti nel vuoto ma con una direzione chiarissima. La Roma aspetta. E sogna. Perché con Dybala in campo, tutto sembra possibile. Anche rincorrere la Champions fino all’ultimo respiro.