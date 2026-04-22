La Lazio decide l’Europa della Roma: lo scenario in Coppa Italia che spaventa i tifosi e Gasperini
"Siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo che segnano un percorso profondissimo". La canzone dei Tiromancino è l'assist perfetto per raccontare la situazione delle squadre italiane che il prossimo anno dovranno giocare in Europa. A cinque giornate dalla fine della Serie A 2025/26 ci sono ancora sei squadre che si giocano le posizioni in classifica che valgono l'accesso alla Champions League, l'Europa League e la Conference League. Una corsa contro la qualificazione matematica che al momento vede l'Inter (capolista solitaria verso lo scudetto e prima finalista in Coppa Italia) l'unica squadra aritmeticamente certa di un posto in Champions, con le inseguitrici Milan e Napoli praticamente sicure di avere il pass per la Coppa dalle Grandi Orecchie. Mentre c'è la Juve che per rimanere agganciata al treno delle prime quattro, ha necessariamente bisogno di 11 punti.
Guardando la classifica, questa è la situazione attuale:
1 - Inter 78 punti (qualificata matematicamente in Champions League)
2 - Milan 66 punti (qualificazione Champions League)
3 - Napoli 66 punti (qualificazione Champions League)
4 - Juventus 63 punti (qualificazione Champions League con 11 punti per l'aritmetica e 10 di vantaggio nei confronti della Roma, per gli scontri diretti a sfavore: 3-3 e 2-1);
5 - Como 58 punti (qualificazione Europa League con 11 punti per l'aritmetica)
6 - Roma 58 punti (qualificazione Europa League con 12 punti per la matematica qualificazione e 5 per la matematica qualificazione almeno in Conference League )
7 - Atalanta 54 punti (preliminari Conference League)
8 - Bologna 48 punti (fuori dalle coppe europee)
9 - Lazio 47 punti (fuori dalle coppe europee ma in Coppa Italia)
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Coppa Italia, gli scenari per Europa League e Conference con tutti i risultati
A rendere questa "lotta europea" ancora più frenetica è la Coppa Italia. Infatti per le squadre in lizza per i piazzamenti validi per Europa League e Conference il destino potrebbe aprire degli scenari inaspettati in base alla squadra che si aggiudicherà la Coppa Italia 2025/26. La vincitrice della Coppa Italia ottiene un posto in Europa League, se non già qualificata tramite il campionato entro le prime sei posizioni finali della Serie A, e per questo se la nuova trionfatrice della competizione tricolore fosse un club classificatosi dalla settima posizione in giù, ecco che questa andrebbe a scalare le formazioni dal quinto posto, compreso, in giù, portando la settima classifica fuori da tutte le competizioni europee. Per esempio se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, classificandosi dall'8° posto in giù, approderebbe in Europa League insieme a chi arriverà quinta, con la sesta che scenderebbe in Conference League, e la settima, fuori da tutto.
Vista la classifica attuale in Serie A, si aprono tre scenari possibili in vista della finalissima di Coppa Italia, del prossimo mercoledì 13 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma:
L'INTER VINCE LA COPPA ITALIA - Se dovessero trionfare i nerazzurri di Chivu, già matematicamente in Champions League, Como e Roma andrebbero in Europa League e il 7° posto, occupato ora dall'Atalanta, varrebbe i preliminari di Conference;
LA LAZIO VINCE LA COPPA ITALIA E ARRIVA 9ª - Se dovessero vincere i biancocelesti andrebbero in Europa League insieme al Como (quinto), con la Roma (sesta) ai preliminari di Conference e l'Atalanta (settima) esclusa da tutte le competizioni europee
LA LAZIO VINCE LA COPPA ITALIA E LA ROMA ARRIVA 7ª - Con questo scenario, la Lazio andrebbe in Europa League e la Roma rimarebbe senza competizioni europee.