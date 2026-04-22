La Lazio decide l’Europa della Roma: lo scenario in Coppa Italia che spaventa i tifosi e Gasperini

"Siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo che segnano un percorso profondissimo". La canzone dei Tiromancino è l'assist perfetto per raccontare la situazione delle squadre italiane che il prossimo anno dovranno giocare in Europa. A cinque giornate dalla fine della Serie A 2025/26 ci sono ancora sei squadre che si giocano le posizioni in classifica che valgono l'accesso alla Champions League, l'Europa League e la Conference League. Una corsa contro la qualificazione matematica che al momento vede l'Inter (capolista solitaria verso lo scudetto e prima finalista in Coppa Italia) l'unica squadra aritmeticamente certa di un posto in Champions, con le inseguitrici Milan e Napoli praticamente sicure di avere il pass per la Coppa dalle Grandi Orecchie. Mentre c'è la Juve che per rimanere agganciata al treno delle prime quattro, ha necessariamente bisogno di 11 punti.