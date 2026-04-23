Ranieri lascia la Roma: perché si è arrivati alla separazione nonostante la stima dei Friedkin

Clamoroso a Trigoria. Tra Claudio Ranieri e la Roma, è finita. Da domani Sir Claudio non sarà più dirigente/consulente del club giallorosso. Si attende solo il comunicato ufficiale, ma la sostanza non cambia: le strade si separano. Una decisione maturata nelle ultime ore, tra riflessioni profonde e la volontà condivisa di evitare strappi. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo che consenta una separazione pulita, senza rotture, nel rispetto reciproco. Perché se c’è una cosa che la proprietà Friedkin non vuole è cancellare è quanto fatto da Ranieri. Anzi: l’uomo che un anno fa aveva rimesso in piedi la stagione romanista, prendendosi sulle spalle responsabilità pesanti prima da allenatore e poi da dirigente, esce comunque tra la stima generale.