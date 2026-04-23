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giovedì 23 aprile 2026
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Ranieri lascia la Roma: perché si è arrivati alla separazione nonostante la stima dei Friedkin

L’uomo che un anno fa aveva rimesso in piedi la stagione romanista, prendendosi sulle spalle responsabilità pesanti prima da allenatore e poi da dirigente, esce comunque tra la stima generale
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsRanieriRoma
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Clamoroso a Trigoria. Tra Claudio Ranieri e la Roma, è finita. Da domani Sir Claudio non sarà più dirigente/consulente del club giallorosso. Si attende solo il comunicato ufficiale, ma la sostanza non cambia: le strade si separano. Una decisione maturata nelle ultime ore, tra riflessioni profonde e la volontà condivisa di evitare strappi. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo che consenta una separazione pulita, senza rotture, nel rispetto reciproco. Perché se c’è una cosa che la proprietà Friedkin non vuole è cancellare è quanto fatto da Ranieri. Anzi: l’uomo che un anno fa aveva rimesso in piedi la stagione romanista, prendendosi sulle spalle responsabilità pesanti prima da allenatore e poi da dirigente, esce comunque tra la stima generale.

Le parole contro Gasperini prima di Roma-Pisa

Eppure qualcosa si è incrinato. L’uscita shock contro Gasperini, arrivata alla vigilia della sfida contro il Pisa, ha acceso un campanello d’allarme. Un episodio che non è passato inosservato, che ha inevitabilmente aperto crepe e alimentato dubbi, portando entrambe le parti a interrogarsi sul futuro. Da lì, il passo verso la separazione è stato breve, quasi inevitabile. Ranieri lascia così Trigoria dopo aver incarnato, ancora una volta, lo spirito romanista: pragmatismo, esperienza, senso di appartenenza. Una figura ponte tra campo e scrivania, capace di gestire momenti delicati con equilibrio e competenza. La sua uscita segna la fine di un ciclo breve ma intenso, vissuto sempre con l’obiettivo di proteggere il club e accompagnarlo fuori dalle difficoltà.

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