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venerdì 24 aprile 2026
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Cosa significa l‘addio di Ranieri alla Roma. E perché nel comunicato non compare Massara

Nel comunicato pubblicato dalla società campeggia il vecchio stemma caro ai tifosi: "Claudio ha guidato la squadra in un momento difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Il club è solido e l'obiettivo resta quello di crescere e ottenere risultati all'altezza"
Chiara Zucchelli
2 min
Roma

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Adesso è ufficiale. Le strade di Claudio Ranieri e della Roma si separano. Lo ha annunciato il club giallorosso con un comunicato (in cui compare in bella vista il vecchio stemma, caro ai tifosi): “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.

Ranieri lascia la Roma, cosa significa il comunicato del club

Per prima cosa va detto che nel comunicato non ci sono riferimenti a dimissioni, risoluzioni, licenziamenti. La Roma non chiarisce, non spiega, anche perché ci sono ancora questioni in mano ai legali. Quel che è certo, e i Friedkin lo chiariscono chiaramente, pur non firmando in modo esplicito il comunicato, è che la Roma ha fatto una scelta di campo netta: al primo posto il bene del club che, per loro, adesso corrisponde a un nome solo. Gian Piero Gasperini. Massima fiducia quindi. E massima responsabilità. Terzo aspetto: nel comunicato non è mai nominata la direzione sportiva di Ricky Massara. Anche il suo futuro è più che mai in bilico.

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