Di Biagio: "Roma, dai forza a Gasperini. La squadra lotterà fino alla fine"

Cerci: "Roma-Gasperini, serve continuità e fiducia"

Ha parlato anche Alessio Cerci analizzando il momento della Roma e guardando anche al futuro del calcio italiano. L’ex esterno giallorosso parla toccando diversi temi caldi delle ultime settimane dalla situazione societaria della Roma alla corsa Champions, fino al confronto con il calcio spagnolo e al futuro della Nazionale. "Era importante vincere ieri e la Roma ha fatto una grande prestazione a Bologna - ha spiegato Cerci a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, dove ha giocato con Gigi Di Biagio, Cristian Brocchi e Dario Marcolin nella “VIP ProAm Exhibition”. “Io sono abituato più ad analizzare il campo che le questioni societarie, che spettano alla proprietà. Sicuramente in settimana è stata presa una decisione che ha dato forza all'allenatore. Dispiace per Claudio Ranieri, che è una persona straordinaria, ma l’importante è il bene della Roma è continuare così".